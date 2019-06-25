Найти информацию по ресторанам в GoogleMaps и TripAdvisor. Нужен англи

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Закрыт12 заявок398 просмотров

ДАНО 

Есть эксель таблица со ссылками на подборки ресторанов в 20 городах мира.  

"10 best restaurants in Paris" или "15 top restaurants in Los Angeles" 

По 3 статьи на каждый город. Все статьи на Английском. 

ЗАДАЧА 

Открыть каждую статью, найти все рестораны в этой статье в Гугл Мэпс и TripAdvisor и внести в таблицу данные о каждом ресторане 

Название / Адрес / Телефон / Почта / Сайт / Ссылка на меню / Кухня / Принимает ли кредитки / Режим работы и тд.  

Я запишу подробное видео о том что нужно сделать где будут ответы на все вопросы.  

БЮДЖЕТ 

30р за 1 ресторан со всеми собранными полями 

Итого 6000 руб за 200 ресторанов 

СРОК 

Идеальная скорость 40-50 заведений в день чтобы закончиться все 200 заведений за 4-5 дней. Если можете быстрее – даже лучше. 

ЗАЩИТА ОТ СПАМА 

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6 лет назад
satchitananda
Станислав 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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