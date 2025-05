Найти информацию по ресторанам в GoogleMaps и TripAdvisor. Нужен англи

ДАНО

Есть эксель таблица со ссылками на подборки ресторанов в 20 городах мира.

"10 best restaurants in Paris" или "15 top restaurants in Los Angeles"

По 3 статьи на каждый город. Все статьи на Английском.

ЗАДАЧА

Открыть каждую статью, найти все рестораны в этой статье в Гугл Мэпс и TripAdvisor и внести в таблицу данные о каждом ресторане

Название / Адрес / Телефон / Почта / Сайт / Ссылка на меню / Кухня / Принимает ли кредитки / Режим работы и тд.

Я запишу подробное видео о том что нужно сделать где будут ответы на все вопросы.

БЮДЖЕТ

30р за 1 ресторан со всеми собранными полями

Итого 6000 руб за 200 ресторанов

СРОК

Идеальная скорость 40-50 заведений в день чтобы закончиться все 200 заведений за 4-5 дней. Если можете быстрее – даже лучше.

ЗАЩИТА ОТ СПАМА

Начните ваше сообщение со слова РЕСТИКИ