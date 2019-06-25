Зарегистрировать рассылку в сервисе и отправить

Нужно

1. Зарегистрироваться в сервисе email рассылок. Есть список сервисов, см. вложение

2. создать рассылку, аналогично вложению шаблон.rar (плюс-минус такую, я ее создавал по шаблону)

3. Отправить ее на список из 2000 адресов. Я оплачу отправку сервису, либо

она будет в рамках демо-тарифа у них. Важно, чтобы стоимость отправки

не была выше 1000 руб.

Основная проблема: грузим список адресов, модераторы их определяют как спам. Я пробовал в sendpulse и

freedge. База взята с 2 гис. Но может вы знаете нормальные сервисы.

Тематика рассылки: экологическая сертификация.