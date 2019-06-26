Наполнить Интернет магазин

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Закрыт5 заявок325 просмотров

Атрибуты вводить не нужно, просто уникальное описание ( готовите,ищите сами)  плюс картинки с сайта конкурента ,ссылку дам.  Детские товары beltoys.by. Cms opencart. Платежи и люди с опытом. Без отзывов даже не буду рассматривать . Работы много, вначале  добавим 500. Устроит,  всего около 10000 будет

Opencart
6 лет назад
Den4ikkaka
Денис 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров