Наполнить Интернет магазин

На сайт требуется добавить около 30 статей на английском языке. Это обычные информационные статьи на разные темы: авто, кулинарная, детская. Статьи объемом ~ 1000-3000 слов. Что входит в эту работу: * ...
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Атрибуты вводить не нужно, просто уникальное описание ( готовите,ищите сами) плюс картинки с сайта конкурента ,ссылку дам. Детские товары beltoys.by. Cms opencart. Платежи и люди с опытом. Без отзывов даже не буду рассматривать . Работы много, вначале добавим 500. Устроит, всего около 10000 будет
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