Архитектура предприятия. Модель Захмана

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка246 просмотров

Есть часть модели Захмана (время, люди, мотивация) 

Её нужно исправить  

ссылки в Word, основные источники для этого задания

6 лет назад
guest_1561724112524
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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