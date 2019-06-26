Требуется фрилансер для заполнения скопированного сайта

Наполнение скопированного интернет магазина (т.е удаляем старый текст, вставляем новый - мною предоставленный текст). Заполнение через редактирование кода html (движка нет) посредством FTP-клиента (notepad++, FileZilla и т.п), по этому требуется хотя бы минимальные знания верстки. Пока заполнить надо около 50 страниц, работа не сложная, но достаточно трудоёмкая (изменить цены, тексты, описание товаров, на каждой странице заменить логотип, контакты, некоторые фотографии и все это надо делать вручную для каждой страницы и в коде.

Все тексты, фотографии, логотип и т.п предоставлю. Жду предложения с ценами!