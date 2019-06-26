Внесение данных на интернет площадку

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт27 заявок299 просмотров

Интернет ресурсу необходимо внести данные о категориях и  заполнить карточки товара, в больших объемах, данные будут предоставляться из прайсов от поставщиков и с сайтов представителей товаров

6 лет назад
AndrewKTO1
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров