Задание для тех, кто разбирается в WordPress и имеет хотя бы базовые знания в работе с Фотошоп.

Вам надо разместить 100 товаров в магазин на ВП.

Само задание заключается в следующим:

1. Я предоставляю вам картинку которую вам надо наложить на изображения одежды по центру (2 варианта одежды).

2. После чего готовый товар скопировать и поменять там изображения, название, категорию и описание.

3. Оставьте это в черновиках для проверки.

Задание относительно простое, но рутинное, по этому нужно время от вас. Желательно это выполнить за пару дней. То есть прошу отзывать только тех, у которых есть время поработать.

Оплата 10р за 1 товар. Оплата на Вебмани или Я.деньги.