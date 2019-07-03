Добавить 55 товаров на сайт

Большое спасибо за профессиональный подход и ОЧЕНЬ быстрое исполнение. Подход к задаче ответственный. Реализовано все аккуратно, верно. Анна тактична в общении. С нашей стороны была заминка с оплатой, по причине от нас не зависящей - не работал ресурс оплаты. Но Анна терпеливо дождалась ))). Еще раз огромное спасибо за работу. Будем обращаться еще. Анну безусловно рекомендуем как компетентного, грамотного специалиста и просто хорошего человека.