Добавить 55 товаров на сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок219 просмотров

смс - Вордпресс

Необходимо добавить на сайт

1. картинку (картинку подогнать в размер - долить поля, сделать пропорционально нужного размеру)

2. заполнить поле краткого описания (текст имеется))

3. заполнить поле основного описания (текст имеется)

4. заполнить поле цена, габарит, атрибуты, атрибуты

информацию копируем с сайта-донора

WordPress
6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

olga_ptashka
Ольга Кулик 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$10
10 дней
Были некоторые нюансы в работе, которые были устранены и найден компромисс. По качеству реализации технической части задания замечаний практически не было. Спасибо за проделанную работу.
Все прошло отлично! Во время работы на моей стороне возникла проблема, но Екатерина предложила выход, который устроил всех. Рекомендую этого заказчика!
yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$10
2 дня
Большое спасибо за профессиональный подход и ОЧЕНЬ быстрое исполнение. Подход к задаче ответственный. Реализовано все аккуратно, верно. Анна тактична в общении. С нашей стороны была заминка с оплатой, по причине от нас не зависящей - не работал ресурс оплаты. Но Анна терпеливо дождалась ))). Еще раз огромное спасибо за работу. Будем обращаться еще. Анну безусловно рекомендуем как компетентного, грамотного специалиста и просто хорошего человека.
Все отлично. Екатерина дала четкое ТЗ, и всегда была на связи.

Заявки фрилансеров

olga_ptashka
Ольга Кулик 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад

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