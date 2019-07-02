Перенести материалы в один файл с общим оформлением

Необходимо перенести в один файл несколько документов из разных источников, оформить в одном стиле (который согласовывается с заказчиком) и предоставить файл для редактированию финишному заказчику.

Возможно использование разнообразных иконок, разделителей И так далее Главное, чтобы легко считывалось людям, которые будут читать будущий готовый файл.

Прикреплены примеры файлов.