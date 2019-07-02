Приветствую Нужно сделать рерайт описаний товаров с разных интернет магазинов, уникальность от 80% Описывающий текст будет составлять 50%, остальная часть-это сухие характеристики. Объем около 700 символов, но зависит от позиции, где-то будет 800смл, а где-то 500смл. ...
Перенести материалы в один файл с общим оформлением
Необходимо перенести в один файл несколько документов из разных источников, оформить в одном стиле (который согласовывается с заказчиком) и предоставить файл для редактированию финишному заказчику.
Возможно использование разнообразных иконок, разделителей И так далее Главное, чтобы легко считывалось людям, которые будут читать будущий готовый файл.
Прикреплены примеры файлов.
Заявки фрилансеров
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