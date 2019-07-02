Сделать рерайт описаний товаров с 5 онлайн магазинов и подобрать фото

Приветствую

Нужно сделать рерайт описаний товаров с разных интернет магазинов, уникальность от 80%

Описывающий текст будет составлять 50%, остальная часть-это сухие характеристики.

Объем около 700 символов, но зависит от позиции, где-то будет 800смл, а где-то 500смл.

Требуется около 120+-10 позиций, в основном смартфоны Xiaomi, Meizu и другие китайские бренды.

Так же нужны красивые профессиональные фото к каждой позиции, брать можно из открытых источников, примеры дам.

Общая задача: Заполнить интернет магазин

По оплате и срокам

На работу дается 1мес, премиальные за выполнение раньше срока:

За 3нед +20$

За 2нед +40$

За 1 готовую позицию плачу 2$

То есть за полную работу можно получить около 260$, зависит от кол-ва позиций и сроков

Требования к работнику:

1. Знания грамматики и пунктуации. Я не хочу перепроверять все 120 текстов за вас.

2. Быть на связи минимум 8 часов в день. С вами будет работать программист, делающий сайт, ему могут понадобиться ваши пояснения и тд.

3. И главное-выполнить работу в срок, время для этого дано с запасом. Так же есть мотивация постараться и забрать премиальные.