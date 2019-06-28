Добавить 10 текстов на Wordpress

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Закрыт23 заявки320 просмотров

Нужен контент-менеджер на вордпресс, чтобы добавить 10 статей, средний объем 6000 знаков.

Нужно вставить метатеги, 1-2 картинки.

Пишите ваши предложения по ценам и срокам. Если все понравится будут регулярные заказы.

WordPress
6 лет назад
ramiras777
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров