Мы хотим красиво оформить меню винного барв основное меню постное меню и спешлс марта барная карта
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Закрыт
5 лет назад
Мы хотим красиво оформить меню винного барв основное меню постное меню и спешлс марта барная карта
Необходимо перенести в один файл несколько документов из разных источников, оформить в одном стиле (который согласовывается с заказчиком) и предоставить файл для редактированию финишному заказчику. Возможно использование разнообразных иконок, разделителей И так далее Главное, ...