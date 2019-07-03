SMM - Составить контент-план для Instagram

Нужно составить контент-план на 1 месяц согласно концепции. Тематика интерьеры, мебель и аксессуары для дома. Почти весь материал есть (80%), его нужно только использовать со вкусом (фото) и рерайтить (текст бывает на английском, перевод автомата нужно переписывать).

Плюс нужен контент план для двух дополнительных аккаунтов по 4-5постов в неделю.

Работаю только через безопасную сделку

Нацелен на долгосрочное сотрудничество.