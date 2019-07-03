Внести контент в языковые версии по примеру рус. версии

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка209 просмотров

Добрый день!

имеется сайт http://aitey.inspire.kz/

Также есть его языковые версии

Есть файлы с переводом (приложение).

Необходимо через  tinymce внести(заменить) контент на русском языке на соотвествующие 2 языка.

Структура страниц должна остаться без изменений. Вылядить должно идентично. Есть например такая страница http://aitey.inspire.kz/catalog/roads/aytei/1.html

Просьба сразу указать сумму и срок.

HTML
6 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров