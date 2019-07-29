Заполнить сайт текстами с учетом SEO

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Завершен4 заявки278 просмотров

Тематика "установка пластиковых окон" . Нужны 4 текста в раздел "Услуги"   http://ufakomfort.ru/uslugi  и текст "о компании". С учетом SEO.

6 лет назад
Larisa_I
Лариса 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
10 дней
Escrow
Спасибо, Владислав!
Отличный заказчик! Все четко, ясно и честно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад