Помощь в администрировании, наполнении сайта Можно без опыта. Важно быть на связи, поэтому наличие смартфона, интернет обязательны. Пишите в вацап. Вышлю подробную информацию. [ WhatsApp ссылка создана через wapp.click ] ...
Заполнить сайт текстами с учетом SEO
Тематика "установка пластиковых окон" . Нужны 4 текста в раздел "Услуги" http://ufakomfort.ru/uslugi и текст "о компании". С учетом SEO.
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