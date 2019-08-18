Повысить уникальность описания

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Завершен3 заявки318 просмотров

Даются описания. Требуется повысить уникальность от 80%  по text.ru

Только Украина. Оплата на карточку приват.

2.5 грн/шт.

6 лет назад
nasty20
27 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Nina_2018
Нина 
34 года
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$5
10 дней
Все сделано быстро, качественно и ответственно! Большое спасибо!
Анастасия, спасибо большое за сотрудничество! Всем рекомендую данного заказчика.

Заявки фрилансеров

Nina_2018
Нина 
34 года
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад