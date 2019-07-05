Редактор с опытом ведения каналов в Дзен или сайтов под Facebook

В связи с ростом команды, открываем набор редакторов/ТЗ-мейкеров.

Задача: поиск вирусных тем, формирование плана и заголовка статьи.

Тематики: авто, дом/быт, красота и здоровье, домашние животные.

Мы ищем человека, который понимает интересы аудитории и знает разницу между информационной и вирусной статьей, поэтому опыт ведения соцсетей, каналов в Дзен и сайтов под FB будет очень большим плюсом.

Все процессы автоматизированы, вам не придется возиться с гугл-табличками или пересылать задания по почте. Есть четкие и понятные инструкции.

Можем обеспечить вас работой на полный день, но рассматриваем и варианты частичной занятости.

Оплата 20 рублей за 1 задачу. Готовы принять от вас до 60 ТЗ в день. Выплаты раз в неделю на кошелек WMR.

Чтобы начать работу с нами, нужно заполнить анкету по адресу https://forms.gle/pLP29FdRuttnihtv5

ВНИМАНИЕ! Мы не смотрим ответы на вакансию, единственный способ откликнуться - заполнить анкету.