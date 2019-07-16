Даются описания. Требуется повысить уникальность от 80% по text.ru Только Украина. Оплата на карточку приват. 2.5 грн/шт.
Подготовить контент для 10 товаров в магазин на Prom по аналогам
Нужно подготовить контент для заливки 10 товаров в интернет-магазин на базе Prom.ua, а именно:
1) ФОТО товара:
- по 8-10 шт. (размеры 800*800 или приближенные);
- главное фото: 800*800 на белом фоне, только товар без лишних предметов и людей;
- должны быть также фото с размерами товара, фото товара с разных ракурсов, товар в действии.
2) ТЕКСТ (описание товара):
- язык: русский;
- уникальный от 80%;
- знаков: 800-1000 без пробелов;
- заголовок включает основные ключевые слова (состоит до 6 слов);
- текст описания товара также наполняется основными ключевыми словами;
- описание обязательно содержит характеристики товара, как используется товар, для кого предназначен.
3) Ключевые слова:
- по 25-30 ключевых слов на каждый товар, начиная от самых высокочастотных;
- ключи подбираем с поисковой строки prom.ua, google и заголовков конкурентов;
- ключи содержат от 2 до 5-6 слов.
По всем товарам предоставим ссылки на аналоги на Алиэкспресс или Prom для понимания, какие фото искать и что писать.
Каждый товар сохраняете в отдельную папку и архивируете.
p.s.По итогам успешного выполнения данного задания сможем давать подобные задания на постоянной основе.
Выбранный исполнитель
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