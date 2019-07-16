Подготовить контент для 10 товаров в магазин на Prom по аналогам

Нужно подготовить контент для заливки 10 товаров в интернет-магазин на базе Prom.ua, а именно:

1) ФОТО товара:

- по 8-10 шт. (размеры 800*800 или приближенные);

- главное фото: 800*800 на белом фоне, только товар без лишних предметов и людей;

- должны быть также фото с размерами товара, фото товара с разных ракурсов, товар в действии.

2) ТЕКСТ (описание товара):

- язык: русский;

- уникальный от 80%;

- знаков: 800-1000 без пробелов;

- заголовок включает основные ключевые слова (состоит до 6 слов);

- текст описания товара также наполняется основными ключевыми словами;

- описание обязательно содержит характеристики товара, как используется товар, для кого предназначен.

3) Ключевые слова:

- по 25-30 ключевых слов на каждый товар, начиная от самых высокочастотных;

- ключи подбираем с поисковой строки prom.ua, google и заголовков конкурентов;

- ключи содержат от 2 до 5-6 слов.

По всем товарам предоставим ссылки на аналоги на Алиэкспресс или Prom для понимания, какие фото искать и что писать.

Каждый товар сохраняете в отдельную папку и архивируете.

p.s.По итогам успешного выполнения данного задания сможем давать подобные задания на постоянной основе.