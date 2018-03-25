7nnko

Дмитрий 7nnko

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Karnlesia
Леся 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Подготовить контент для 10 товаров в магазин на Prom по аналогам
Чёткая постановка задачи. Быстрая оплата
Рекомендуем Лесю за качественное и оперативное выполнение работы.
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
54 года
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$49
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа бренда линейки товаров для фитнеса до 24.03.18
Спасибо Дмитрию за конкурс. Понятное ТЗ, моментальная оплата - рекомендую, как отличного заказчика!
Всё сделано на высоком уровне и оперативно!
Ответный отзыв