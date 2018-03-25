$20
Нужно подготовить контент для заливки 10 товаров в интернет-магазин на базе Prom.ua, а именно: 1) ФОТО товара: - по 8-10 шт. (размеры 800*800 или приближенные); - главное фото: 800*800 на ...
Наполнение сайтов1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Нужно подготовить контент для заливки 10 товаров в интернет-магазин на базе Prom.ua, а именно: 1) ФОТО товара: - по 8-10 шт. (размеры 800*800 или приближенные); - главное фото: 800*800 на ...
Победитель будет определён 25.03.2018. ТЗ и черновая заготовка логотипа находятся в прилагаемых файлах. Задача: создать новый логотип или доработать заготовку. Любые дополнительные вопросы задавайте.