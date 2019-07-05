Наполнение форума, человеком, хорошо знающем портативный Hi-Fi

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Закрыт1 заявка175 просмотров

Внимание! Нужен только реальный человек-аудиофил, можно сказать, если вы не шарите, даже не откликайтесь. 

Работа состоит в поддержании форума в живом виде, в основном комментарии, кто осилит, создание тем. 

Оставлять комментарии нужно каждый день, аккаунты предоставлю, но лучше зарегиться (без подтверждения почты). Можно иногда комментить как гость.  

Оплата за простой коммент 5 руб 

Хороший 15 руб 

Копипаст запрещен.  

Если вы имеете знание и опыт можете создавать темы с переводом/рерайтом за 80 руб. 

Индивидуально все обсудим, главное понимание темы. 

Форум https://hifi-port.ru/

6 лет назад
guest_15623464772691
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров