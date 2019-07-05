Наполнение форума, человеком, хорошо знающем портативный Hi-Fi

Внимание! Нужен только реальный человек-аудиофил, можно сказать, если вы не шарите, даже не откликайтесь.

Работа состоит в поддержании форума в живом виде, в основном комментарии, кто осилит, создание тем.

Оставлять комментарии нужно каждый день, аккаунты предоставлю, но лучше зарегиться (без подтверждения почты). Можно иногда комментить как гость.

Оплата за простой коммент 5 руб

Хороший 15 руб

Копипаст запрещен.

Если вы имеете знание и опыт можете создавать темы с переводом/рерайтом за 80 руб.

Индивидуально все обсудим, главное понимание темы.

Форум https://hifi-port.ru/