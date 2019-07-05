Даются описания. Требуется повысить уникальность от 80% по text.ru Только Украина. Оплата на карточку приват. 2.5 грн/шт.
Наполнение форума, человеком, хорошо знающем портативный Hi-Fi
Внимание! Нужен только реальный человек-аудиофил, можно сказать, если вы не шарите, даже не откликайтесь.
Работа состоит в поддержании форума в живом виде, в основном комментарии, кто осилит, создание тем.
Оставлять комментарии нужно каждый день, аккаунты предоставлю, но лучше зарегиться (без подтверждения почты). Можно иногда комментить как гость.
Оплата за простой коммент 5 руб
Хороший 15 руб
Копипаст запрещен.
Если вы имеете знание и опыт можете создавать темы с переводом/рерайтом за 80 руб.
Индивидуально все обсудим, главное понимание темы.
Форум https://hifi-port.ru/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Около 30 товаров + текстовая информация. supersvar.ufalabpost.ru на opencart Вот сайт источник http://supersvar.ru/ . Здесь нет карточек товаров, вот как найти страницу товара: https://yadi.sk/i/XqEVgRsJOROlwg . Нужно заполнить сайт supersvar.ufalabpost.ru товарами из ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
В связи с ростом команды, открываем набор редакторов/ТЗ-мейкеров. Задача: поиск вирусных тем, формирование плана и заголовка статьи. Тематики: авто, дом/быт, красота и здоровье, домашние животные. ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разместить 5 объявлений на Avito с моего аккаунта. Я пришлю фото и данные, что нужно продать. Вам необходимо составить красивый продающий текст и разместить изображения.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Помощь в администрировании, наполнении сайта Можно без опыта. Важно быть на связи, поэтому наличие смартфона, интернет обязательны. Пишите в вацап. Вышлю подробную информацию. [ WhatsApp ссылка создана через wapp.click ] ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $245
На данный момент есть около 100 заявок за 3 дня, так же в день вам будет писать около 30 человек. Задача: Общаться с желающими устроиться на работу Задавать наводящие вопросы И ...Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно составить контент-план на 1 месяц согласно концепции. Тематика интерьеры, мебель и аксессуары для дома. Почти весь материал есть (80%), его нужно только использовать со вкусом (фото) и рерайтить (текст бывает на английском, перевод автомата ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Тематика "установка пластиковых окон" . Нужны 4 текста в раздел "Услуги" http://ufakomfort.ru/uslugi и текст "о компании". С учетом SEO.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Залить песню в ItunesНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день! имеется сайт http://aitey.inspire.kz/ Также есть его языковые версии Есть файлы с переводом (приложение). Необходимо через tinymce внести(заменить) контент на русском языке на соотвествующие 2 языка. Структура страниц ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад