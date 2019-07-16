Даются описания. Требуется повысить уникальность от 80% по text.ru Только Украина. Оплата на карточку приват. 2.5 грн/шт.
Заполнение сайта opencart
Около 30 товаров + текстовая информация.
supersvar.ufalabpost.ru на opencart
- Вот сайт источник http://supersvar.ru/ . Здесь нет карточек товаров, вот как найти страницу товара: https://yadi.sk/i/XqEVgRsJOROlwg . Нужно заполнить сайт supersvar.ufalabpost.ru товарами из всех категорий с источника, кроме последних 3х (Стойки, комплектующие, стекло НЕ надо)
- Категории нужно заполнить также описанием (жмите описание на сайте источнике)
- Стойки, комплектующие, стекло, их не заполняли товарами по пункту 1. В описание категории нужно вставить таблицу с товарами, как есть, одним списком. Картинки вставлять отдельно не надо, это время. Вы просто таблицу полностью копируете, она копируется со ссылками на картинки. А потом мы папку с картинками перенесем на хостинг да и все.
- Создать недостающие страницы (включая подразделы, их заполнить как сейчас сделано https://yadi.sk/i/OMHuFt0Z7MlFAQ (только 3 новости)
- Новости магазина заменить на отсюда http://supersvar.ru/news.php (только 3 штуки, не больше)
Выбранный исполнитель
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