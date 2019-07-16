Заполнение сайта opencart

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки330 просмотров

Около 30 товаров + текстовая информация.

supersvar.ufalabpost.ru на opencart

  • Вот сайт источник http://supersvar.ru/ . Здесь нет карточек товаров, вот как найти страницу товара: https://yadi.sk/i/XqEVgRsJOROlwg . Нужно заполнить сайт supersvar.ufalabpost.ru товарами из всех категорий с источника, кроме последних 3х (Стойки, комплектующие, стекло НЕ надо)
  • Категории нужно заполнить также описанием (жмите описание на сайте источнике)
  • Стойки, комплектующие, стекло, их не заполняли товарами по пункту 1. В описание категории нужно вставить таблицу с товарами, как есть, одним списком. Картинки вставлять отдельно не надо, это время. Вы просто таблицу полностью копируете, она копируется со ссылками на картинки. А потом мы папку с картинками перенесем на хостинг да и все.
  • Создать недостающие страницы (включая подразделы, их заполнить как сейчас сделано https://yadi.sk/i/OMHuFt0Z7MlFAQ (только 3 новости)
  • Новости магазина заменить на отсюда http://supersvar.ru/news.php (только 3 штуки, не больше)
Opencart
6 лет назад
ufalabadv
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов

Выбранный исполнитель

yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Задача была выполнена, все материалы внесены
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад