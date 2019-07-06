Перенос объявлений c OLX на AVITO

$330
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок464 просмотра

Здравствуйте! 

Необходимо скопировать 250+- объявлений с Олх на Авито! 

Объявления о продаже компьютерной техники и её комплектующих от частных лиц и компаний. 

Все необходимые расходники  и материалы предоставлю сама лично! 

Дедлайн 3 недели. 

Только ручное размещение,никакой автоматики! 

Спасибо за внимание! 

6 лет назад
elenashirovva
Елена 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров