Pavel_chel

Павел Pavel_chel

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работа с CMS Joomla

Большой опыт работы с CMS Joomla, начиная с версии 1.5.

- создание и размещение модулей

- внесение исправлений в модули и компоненты

- расширение функционала

- исправление ошибок

- оптимизация загрузки страниц

- верстка новых и существующих блоков

Хорошие знания PHP, JS, CSS.

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Отзывы заказчиков

prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Разместить сайт на хостинге
Отличный специалист! Всегда на связи. При размещении сайта, как я и думала могли возникнуть некоторые косяки, так Павел очень быстро все поправил. Сделал все надежно, давал советы. Спасибо, работой довольна.
Очень приятный заказчик: четкая и полная постановка задачи, всегда на связи, быстрое решение вопросов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Задание по cms joomla
Joomla
Задание выполнено. В целом я доволен, спасибо.
Все хорошо, спасибо
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