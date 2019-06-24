Работа с CMS Joomla
Большой опыт работы с CMS Joomla, начиная с версии 1.5.
- создание и размещение модулей
- внесение исправлений в модули и компоненты
- расширение функционала
- исправление ошибок
- оптимизация загрузки страниц
- верстка новых и существующих блоков
Хорошие знания PHP, JS, CSS.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Отличный специалист! Всегда на связи. При размещении сайта, как я и думала могли возникнуть некоторые косяки, так Павел очень быстро все поправил. Сделал все надежно, давал советы. Спасибо, работой довольна.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик: четкая и полная постановка задачи, всегда на связи, быстрое решение вопросов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$1
10 баллов
6 лет назад
Joomla
Задание выполнено. В целом я доволен, спасибо.
Ответный отзыв
Все хорошо, спасибо