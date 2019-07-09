Добрый день! Необходимо 2 раза в неделю (8 раз в месяц) собирать информацию по товарным карточкам Яндекс.Маркет. Для корректного выполнения, нужно будет в настройках Яндекса изменить регион на московский. ...
Создать файл
Нужно сделать новый файл XML для розетки. Около 70 товаров выгрузить . Если поможете, обращусь еще раз))
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт4 года назад
Исполнитель строго из России. Написать коротко и разместить отзыв об организации в Гугле, одна строчка. Аккаунт с аватаркой, заполненной информацией.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, необходимо разместить сайт на хостинге и подключить базу данных.Завершен6 лет назад
Интернет-магазин спортивного оборудования. Нужно собрать и наполнить каталог. Произвести рерайт описания товаров, подгрузить фотографии. контент-план для базовой оптимизации всех страниц сайтаЗавершен6 лет назад
Коллеги, нужен контент который загрузит 5000 SKU на сайт. Сайт работает на платформе CS- cart.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Уважаемые фрилансеры, требуется ваша помощь по заполнению таблицы со списком товаров. Есть электронная таблица в Google Drive, в которой хранится список товаров. Также есть отдельный файл формата XML (его можно открыть в ...Наполнение сайтов50 заявокЗакрыт6 лет назад
Я дам критерии и карту, надо будет выписывать в exel обьявления и ключи. Работа простая, но требуется вникнуть вначале. Работа в exel, подразумевает простейшие знания. Требуются минимальные знания английского на грани понимания базовых ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $330
Здравствуйте! Необходимо скопировать 250+- объявлений с Олх на Авито! Объявления о продаже компьютерной техники и её комплектующих от частных лиц и компаний. Все необходимые расходники и ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужно подготовить контент для заливки 10 товаров в интернет-магазин на базе Prom.ua, а именно: 1) ФОТО товара: - по 8-10 шт. (размеры 800*800 или приближенные); - главное фото: 800*800 на ...Завершен6 лет назад
Нужно заполнить около 100 товаров на сайт вордпрес Все картинки и описание можно взять отсюда https://dekoforma.ru/catalog/formy_dlya_kamnyaНаполнение сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад