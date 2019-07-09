Создать файл

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  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок296 просмотров

Нужно сделать новый файл XML для розетки. Около 70 товаров выгрузить . Если поможете, обращусь еще раз))

6 лет назад
guest_15366575121713
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров