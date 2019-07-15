Мониторинг Яндекс.Маркет

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Закрыт17 заявок515 просмотров

Добрый день!

Необходимо 2 раза в неделю (8 раз в месяц) собирать информацию по товарным карточкам Яндекс.Маркет.

Для корректного выполнения, нужно будет в настройках Яндекса изменить регион на московский.

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ПОРЯДОК РАБОТЫ

Работа ведется в Google.Docs (файл уже готов).

1. Зайти в карточку на Яндекс.Маркет

2. Занести в таблицу информацию по первым 10 предложениям

3. Соотнести цены определенных магазинов с ценой целевого магазина и в случае отхождения, на почту прислать мини-отчет (шаблон уже готов)

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ТРЕБОВАНИЯ

Мониторинг проводится 2 раза в неделю (пн и ср),

сбор данных - обязательно в период 11:00-14:00.

Взаимодействие через email.

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ОПЛАТА

Оплата =2,5 ₽ за 1 позицию.

Оплата раз в месяц.

Перевод на карту СБ, ЯД. В крайнем случае Webmoney, международный перевод на карту через QIWI.

Для получения ТЗ задания, укажите свой e-mail (а точнее, gmail-аккаунт, для работы в Google.Docs).

5 лет назад
Okno1
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