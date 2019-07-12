Контент менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок310 просмотров

Необходимо добавить статьи на сайт под управлением WP.

Статьи в фале пдф: https://yadi.sk/i/GRvfS0tDNYtIqA (есть и маленькие и большие).

Картинки и ТЗ (простое) по добавлению вышлю выбранному контент менеджеру.

Оплата: 20 р. за статью. Минимальный объем заказа 50 статей = 20*50 = 1000 рублей.

Срок добавления 2 дня.

WordPress
6 лет назад
turion10
Дамир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Akelich
Сергей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все сделано оперативно и в соответствии с ТЗ.
Задание понятное, оплата вовремя, всегда на связи. Рад буду еще поработать с вами

Заявки фрилансеров

Akelich
Сергей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад