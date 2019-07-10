Заполнить карточки интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка216 просмотров

Объем около 300-400 карточек товара. (наименование, характеристики, фотография, короткое описание)

Занесение через CMS интернет магазина.

Интересует сроки и цена

6 лет назад
drop18
Кирилл 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров