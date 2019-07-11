Поправить в каталоге 410 позиций

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Завершен16 заявок342 просмотра

Сайт на Вордпрессе, есть инструкция по заполнению. Зайти на ФТП, найти нужную папку, заменить цены в файликах. На всё про всё 1-2 дня. Долго копаться не нужно.

Пишите цены.

WordPress
6 лет назад
Svetymne
44 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

mrsteon
Руслан 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
6 лет назад
$8
1 день
Escrow
Большое спасибо Руслану, сделал всё, что от него требовалась. Оперативность, ответственность, скорость. Рекомендую как надежного исполнителя.
ТЗ составлено грамотно. Инструкция по выполнению работы не оставляет вопросов. Все расписано до мелочей. Оплата получена в срок, без задержки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mrsteon
Руслан 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
6 лет назад