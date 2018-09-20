Портфолио, цена, сроки? Всего картинок плинтуса будет около 100. Тестовое задание: Нужно отрисовать две картинки интерьерного плинтуса. Одна - в сечении, с углом и выступом и разрезом, вторая - как он (плинтус) смотрится в интерьере. 1. Главное ...
- 3D-графика17 заявокЗакрыт2 года назад
Сверстать простой лендинг, движок не нужен, картинки, свг дам. Примеры, цены, сроки.HTML-верстка2 исполнителяЗавершен3 года назад
Есть сайт (интернет-магазин) на Битриксе, нужно в рамках одной лицензии разделить на два для разных городов. Цены, сроки.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Интересует рерайт 5 статей по маркетингу. Статьи должны быть уникальными ( >90% по текст.ру), грамотными. 40 р за 1000 знаков.Рерайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сверстать сайт по макету и внести исправления в старую версиюВеб-программирование15 заявокЗакрыт3 года назад
Есть несколько групп объявлений в вк и фб, нужна корректировка. Нужны подписчики местные, можем нагнать сами "школоту" за 100р, но это нам не интересно. Нужно подкорректировать кампании так, чтобы люди сами шли в группу(если такое возможно). Основное - ...Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт на Друпале. 1. Доставить фотогалерею с подкатегориями (1-й уровень подкатегории, 2-й с фотогалереей) 2. Наполнить текстом 3. Выводить видео mp4 как отдельный слой html5 4. Сделать адаптивСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт4 года назад
1. Поправить иерархию на сайте. Сейчас после размещения новости, они все без рубрики. По идее должно быть: Главная-Новости-Рубрики-Новость... на деле же имеем - хлебные крошки- Главная-Без рубрики (Main/category/bez-rubriki - это URL) и там вывалено всё ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
День добрый! Нужно в магазине Bitrix поправить иерархию каталога и вывод остатков с 1С внести ряд доработок(мелких)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно выкачать сайт - фтп нет, и закачать его на другой хостинг (доступ дам).Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт-лендинг, WP, нужно заменить дизайн и подправить под этот дизайн мобильную версию. То есть мне нужна перевёрстка шаблона. Цены, сроки? P.S. Предоплаты не будет - хотите можем зарезервировать оплату.HTML-верстка10 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт (магазин) на битриксе, шаблон, много картинок, плиткой, сейчас вёрстка 1440 по ширине, мне нужно её сделать под 1650пикс ( не менее) и плюс адаптив под смартфоны тоже поправить ширину картинок ( хочу картинки товаров ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт на Вордпрессе, есть инструкция по заполнению. Зайти на ФТП, найти нужную папку, заменить цены в файликах. На всё про всё 1-2 дня. Долго копаться не нужно. Пишите цены.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Вопрос по рерайту статьи. Сроки, цена? Требования: - УНИКАЛЬНОСТЬ - отсутствие искажения терминов Покажите мне примеры текстов до и после переписки на такую тематику.Рерайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $2
Нужно отрисовать одну картинку интерьерного плинтуса, формат А4, 300dpi. Прилагаю схематичный рисунок. Профили есть в 3д.3D-графика9 заявокЗакрыт5 лет назад
День добрый! БИТРИКС Нужно доделать сайт. Несколько небольших задач из разряда: - сделать несколько страниц с акциями, вместо одной. - поправить слова в блоках "купить" - вместо слова "склад" написано "слад" в диве одном. - оттестировать заказ и поправить там ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
День добрый! Сайт на MoDX. 1. Формы обратной связи сейчас не работают - настроить. 2. На главной видоизменить несколько блоков 3. Внести изменения в шаблон страницы - сделать по образцу один раздел.Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
день добрый! мне бы чуть-чуть вёрсточку поправить - открыть код, в css, и показать где там ошибка. При нажатии на адптиве "шины" или "диски" - выскакивают и пропадают радиусы шин\дисков - R15 и тд. А если ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
1. В шапке - разместить большой лого на цветной полосе, в освободившееся место, где стоял лого, справа на шапке вставить и увеличить (шрифта размер) телефоны, добавить режим работы. 2. На Главной под шапкой, перед слайдером вставить ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задачи: 1. Добавить подразделы(они есть) в разделе верхнего меню "Услуги" 2. Добавить соглашение о политике обработки данных в пару форм --------------------- Сроки и стоимостьСлужба поддержки2 заявкиЗакрыт5 лет назад