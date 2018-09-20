Svetymne

Светлана Svetymne

 
43 годаРоссия/Самара
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Очень нужно)
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
RomanCherepenko
31 годУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$13
9 баллов
3 года назад
Вёрстка (+адаптив) лендинга
Приятно иметь дело!
Большое спасибо Роману! Отлично всё сделал. Очень довольна! Буду ещё сотрудничать.
Ответный отзыв
mrsteon
Руслан 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
$8
10 баллов
4 года назад
Поправить в каталоге 410 позиций
ТЗ составлено грамотно. Инструкция по выполнению работы не оставляет вопросов. Все расписано до мелочей. Оплата получена в срок, без задержки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Большое спасибо Руслану, сделал всё, что от него требовалась. Оперативность, ответственность, скорость. Рекомендую как надежного исполнителя.
Ответный отзыв
black_flag
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$90
10 баллов
5 лет назад
Замена картинок на сайте. Друпал.
Чёткое ТЗ, никаких дополнительных бесплатных правок, оплата сразу по выполнению работы. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Прекрасный исполнитель. Очень внимательно отнесся к заданию. Все сделал в срок. Качественная работа. Рекомендую. Артур, большое спасибо Вам!
Ответный отзыв
paradox1131
Максим 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Доработки по сайту
Хороший заказчик, который всегда на связи. Рекомендую!
Спасибо вам, Максим огромное! Очень быстро и качественно вы всё сделали. И по вёрстке и по другим доделкам.
Ответный отзыв
MaxB86
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Поправить вёрстку в адаптиве
Отличный заказчик. Все быстро, четко и понятно. Приятно работать с такими людьми!)
Спасибо Максиму, быстро поправил. Оперативен. В скайпе отвечает. Рекомендую.
Ответный отзыв