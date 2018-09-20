Есть несколько групп объявлений в вк и фб, нужна корректировка. Нужны подписчики местные, можем нагнать сами "школоту" за 100р, но это нам не интересно. Нужно подкорректировать кампании так, чтобы люди сами шли в группу(если такое возможно). Основное - ...