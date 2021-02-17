Вёрстка (+адаптив) лендинга

Мне не хотелось писать этот отзыв, но напомню всем старую пословицу - "уговор дороже денег". Вы сами предложили сверстать за отзыв, ок, я даже была не против Вам и потом давать заказы, если бы все было в силе. Но, увы. Вам давалсь время, сверстать одну не сильно сложную страницу. Вы могли написать несколько раз, что не можете выполнить задание. Мои вопросы про сроки - игнорирование. Это некрасиво. Жаль, что к работе на удалёнке такое безалаберное отношение с Вашей стороны. Успехов!