Html, css вёрстка + js, jquery, БЭМ. Пишу чистый и понятный код. Мои работы валидны и кроссбраузерны.

Я веб-разработчик, верстаю сайты. Мне очень важно, чтобы моя работа нравилась. Я всегда беру только ту работу, которую смогу выполнить.

Гарантии:

• Я не пропаду после оплаты, вы сможете обратится ко мне и после сдачи проекта.

• В течении 5 дней после сдачи проекта я делаю все мелкие правки по моей работе бесплатно.

• Мой код будет легко понятен для будущих разработчиков, которые будут работать с ним. А если возникнут вопросы, вы можете обратится ко мне.

 Немного работ из портфолио:

https://alexkotsubo.github.io/maldives/

https://alexkotsubo.github.io/dart/index.html

https://alexkotsubo.github.io/flowershop/index.html

https://alexkotsubo.github.io/conc-adid/index.html

 Этапы работы над проектом:

1. От вас нужен всего лишь макет или если нужно что-то исправить, то доступ к редактированию сайта.

2. Тут начинается моя работа. Я верстаю макет или делаю правки по сайту.

3. Далее, я передаю вам готовый сайт.

4. Правки по моей работе в течении 5 дней я делаю быстро и бесплатно.

5. Дальше, собственно, оплата удобным для вас способом.

 Готов сотрудничать с вами и после сдачи проекта.

К работе приступаю сразу.

Работаю без предоплаты.

📞 Контакты:

Email - [email protected]

Киевстар - +380674183709 - Viber, телефон

Lifecell - +380638130622 - телефон

Telegram - @alexkotsubo

Профиль на Instagram:

https://www.instagram.com/alex_verstka/

Профиль на Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/alex-kotsubo-386a591b3/

Профиль на Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100053893516486

Профиль на Github:

https://github.com/alexkotsubo

Профиль на WebLancer:

https://www.weblancer.net/users/alexkotsubo/

✅ Навыки:

Html

Css

Js

БЭМ

Jquery

Gulp

Scss

Pug

Bootstrap