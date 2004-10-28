Я веб-разработчик, верстаю сайты. Мне очень важно, чтобы моя работа нравилась. Я всегда беру только ту работу, которую смогу выполнить.
Гарантии:
• Я не пропаду после оплаты, вы сможете обратится ко мне и после сдачи проекта.
• В течении 5 дней после сдачи проекта я делаю все мелкие правки по моей работе бесплатно.
• Мой код будет легко понятен для будущих разработчиков, которые будут работать с ним. А если возникнут вопросы, вы можете обратится ко мне.
Немного работ из портфолио:
https://alexkotsubo.github.io/maldives/
https://alexkotsubo.github.io/dart/index.html
https://alexkotsubo.github.io/flowershop/index.html
https://alexkotsubo.github.io/conc-adid/index.html
Этапы работы над проектом:
1. От вас нужен всего лишь макет или если нужно что-то исправить, то доступ к редактированию сайта.
2. Тут начинается моя работа. Я верстаю макет или делаю правки по сайту.
3. Далее, я передаю вам готовый сайт.
4. Правки по моей работе в течении 5 дней я делаю быстро и бесплатно.
5. Дальше, собственно, оплата удобным для вас способом.
Готов сотрудничать с вами и после сдачи проекта.
К работе приступаю сразу.
Работаю без предоплаты.
📞 Контакты:
Email - [email protected]
Киевстар - +380674183709 - Viber, телефон
Lifecell - +380638130622 - телефон
Telegram - @alexkotsubo
Профиль на Instagram:
https://www.instagram.com/alex_verstka/
Профиль на Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/alex-kotsubo-386a591b3/
Профиль на Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100053893516486
Профиль на Github:
https://github.com/alexkotsubo
Профиль на WebLancer:
https://www.weblancer.net/users/alexkotsubo/
✅ Навыки:
Html
Css
Js
БЭМ
Jquery
Gulp
Scss
Pug
Bootstrap
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