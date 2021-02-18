⚡ Чего мы не понимаем, тем не владеем. ГЕТЕ ⚡
✋ Здравствуйте, друзья.Меня зовут Сергей Брин, и я веб-разработчик.
Веб-разработкой занимаюсь с 2018 года и активно развиваюсь в этой сфере, чтобы
быть востребованным специалистом и помогать людям решать их проблемы.
🔥 Мои положительные качества:
- Дисциплинированный и ответственный
- Душевный (Не безразлична судьба проекта)
- Постоянно на связи (WhatsApp, Telegram)
Мои отрицательные качества:
- Перфекционизм
- Делаю все до конца
- Люблю то, чем занимаюсь, и всегда готов к новым испытаниям
易 Что я могу вам предложить:
- Разработка и прототипирование веб-дизайна (UI/UX - дизайн)
- Написание продающих текстов (Копирайтинг)
- Программирование внешней части вашего сайта (Front-end)
- Серверное программирование, проектирование баз данных (Back-end)
Телефон: +7 965 211 41-31 (WhatsApp, Telegram)
Почта: [email protected]
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