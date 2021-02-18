⚡ Чего мы не понимаем, тем не владеем. ГЕТЕ ⚡

✋ Здравствуйте, друзья.

Меня зовут Сергей Брин, и я веб-разработчик.

Веб-разработкой занимаюсь с 2018 года и активно развиваюсь в этой сфере, чтобы

быть востребованным специалистом и помогать людям решать их проблемы.

🔥 Мои положительные качества:

Дисциплинированный и ответственный

Душевный (Не безразлична судьба проекта)

Постоянно на связи (WhatsApp, Telegram)

 Мои отрицательные качества:

Перфекционизм

Делаю все до конца

Люблю то, чем занимаюсь, и всегда готов к новым испытаниям

易 Что я могу вам предложить:

Разработка и прототипирование веб-дизайна (UI/UX - дизайн)

Написание продающих текстов (Копирайтинг)

Программирование внешней части вашего сайта (Front-end)

Серверное программирование, проектирование баз данных (Back-end)

Телефон: +7 965 211 41-31 (WhatsApp, Telegram)

Почта: [email protected]