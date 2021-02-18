DystManity

Сергей Брин DystManity

 
28 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#9889; Чего мы не понимаем, тем не владеем. ГЕТЕ &#9889;

✋ Здравствуйте, друзья.

Меня зовут Сергей Брин, и я веб-разработчик.

Веб-разработкой занимаюсь с 2018 года и активно развиваюсь в этой сфере, чтобы

быть востребованным специалистом и помогать людям решать их проблемы.

🔥 Мои положительные качества:

  • Дисциплинированный и ответственный
  • Душевный (Не безразлична судьба проекта)
  • Постоянно на связи (WhatsApp, Telegram)

 Мои отрицательные качества:

  • Перфекционизм
  • Делаю все до конца
  • Люблю то, чем занимаюсь, и всегда готов к новым испытаниям

易 Что я могу вам предложить:

  • Разработка и прототипирование веб-дизайна (UI/UX - дизайн)
  • Написание продающих текстов (Копирайтинг)
  • Программирование внешней части вашего сайта (Front-end)
  • Серверное программирование, проектирование баз данных (Back-end)
 Как со мной можно связаться:

Телефон: +7 965 211 41-31 (WhatsApp, Telegram)

Почта: [email protected]