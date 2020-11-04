Уже прежде работал с Олегом и рад повторному проекту. Решение задачи пришлось на Новый Год и праздничные дни. Олег и его коллега (Елена) оставались на связи почти все дни. Часто отвечали моментально, иногда с небольшой задержкой (1-2 часа). Оплата производилась в два транша 50/50: первая оплата во время разработки, а вторая - в течении недели после её завершения. Проверка качества вёрстки произведена в первые три дня с момента сдачи вёрстки. Качество исполнения макета - среднее: во время разработки он неоднократно менялся в деталях: рекомендую очень тщательно просматривать макет до согласования начала работ (возможно в будущем дизайн будет лучше), если возникнут вопросы - задавайте их и предлагайте решения - такие моменты приветствуются, проверено. Олег периодически предлагал помощь в вопросах вёрстки, чем я не воспользовался, но это давало чувство поддержки. А так же Олег по редкому запросу делал точечный код-ревью: новый опыт + качественнее работа. Если вопрос размещения проектов в портфолио для вас имеет особое значение, то рекомендую заранее обговорить с Олегом этот вопрос. Если хотите получить постоянные заказы - старайтесь изо всех сил, соблюдайте сроки - вероятно Олег предложит другие проекты.