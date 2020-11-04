☑ Решаю задачи качественно, в срок. HTML, SCSS, JS, БЭМ, GULP
Моя цель - давать лучший сервис
📞 Мои контакты:
- Телефон: +7(915)387-90-44
- WhatsApp: 79153879044
- Telegram: @PeterShon
- E-mail: [email protected]
- сразу приступаю к работе;
- довожу дело до конца;
- не нарушаю сроков;
- всегда на связи.
⚫ Род занятий:
- вёрстка кроссбраузерная валидная адаптивная, отзывчивая;
- верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD;
- CSS\JS анимация сайтов;
- Имею способность творчески оценивать работу.
Образование: высшее техническое - информатик-экономист.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$95
10 баллов
4 года назад
Figma
Очередной прекрасно выполненный проект Пётр отправляет в своё портфолио. Всё как всегда на высоте! Ждём новый макет и снова в бой!
Ответный отзыв
Уже прежде работал с Олегом и рад повторному проекту. Решение задачи пришлось на Новый Год и праздничные дни. Олег и его коллега (Елена) оставались на связи почти все дни. Часто отвечали моментально, иногда с небольшой задержкой (1-2 часа). Оплата производилась в два транша 50/50: первая оплата во время разработки, а вторая - в течении недели после её завершения. Проверка качества вёрстки произведена в первые три дня с момента сдачи вёрстки. Качество исполнения макета - среднее: во время разработки он неоднократно менялся в деталях: рекомендую очень тщательно просматривать макет до согласования начала работ (возможно в будущем дизайн будет лучше), если возникнут вопросы - задавайте их и предлагайте решения - такие моменты приветствуются, проверено. Олег периодически предлагал помощь в вопросах вёрстки, чем я не воспользовался, но это давало чувство поддержки. А так же Олег по редкому запросу делал точечный код-ревью: новый опыт + качественнее работа. Если вопрос размещения проектов в портфолио для вас имеет особое значение, то рекомендую заранее обговорить с Олегом этот вопрос. Если хотите получить постоянные заказы - старайтесь изо всех сил, соблюдайте сроки - вероятно Олег предложит другие проекты.
$105
10 баллов
4 года назад
CSSHTMLJavaScriptNode.js
Хочу выразить свою благодарность Петру за качественную работу и профессиональный подход к делу. Страницы были сверстаны в срок и не было найдено ни одной правки. Пётр всегда был на связи и продолжал работу даже в выходные дни, проявлял активность и предлагал доработать некоторые элементы в дизайне, опираясь на свой опыт. В общем я очень доволен сотрудничеством и буду надеяться на его продолжение!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Олегом. Недочёты макета были нивелированы отличной коммуникацией и пониманием. Олег открыт к советам для достижения наилучшего результата. Даже несмотря на временное отсутствие Олега (по весомым обстоятельствам) его временно замещал другой человек и мы успешно закончили работу над проектом. Олег давал правильные рекомендации вне рамок формального течения разговора, поэтому работа с Олегом оказалась даже полезной. Оплата получена в полном объёме в два транша: первая половина поступила мгновенно, а вторая - с недельной задержкой. Рекомендую работу с этим заказчиком.
$10
10 баллов
5 лет назад
Оперативно, предложил готовое решение! Рекомендую!
Ответный отзыв
С Юрием приятно работать. Задачу поставил чётко, оплата моментальная, оставался на связи.
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3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга