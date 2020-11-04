PeterShon

Пётр PeterShon

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#9745; Решаю задачи качественно, в срок. HTML, SCSS, JS, БЭМ, GULP

Моя цель - давать лучший сервис

📞 Мои контакты:

  • Телефон: +7(915)387-90-44
  • WhatsApp: 79153879044
  • Telegram: @PeterShon
  • E-mail: [email protected]
👍 Ответственность:

  • сразу приступаю к работе;
  • довожу дело до конца;
  • не нарушаю сроков;
  • всегда на связи.
✅ Даю гарантию на работу: в течение недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

⚫ Род занятий:

  • вёрстка кроссбраузерная валидная адаптивная, отзывчивая;
  • верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD;
  • CSS\JS анимация сайтов;
  • Имею способность творчески оценивать работу.
Технологии: HTML, SCSS, JS/JQ, FlexBox, Grid, БЭМ, Gulp.

Образование:  высшее техническое - информатик-экономист﻿.

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Портфолио

Отзывы заказчиков

olegmukom
Олег 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$95
10 баллов
4 года назад
Сверстать многостраничный сайт
Figma
Очередной прекрасно выполненный проект Пётр отправляет в своё портфолио. Всё как всегда на высоте! Ждём новый макет и снова в бой!
Уже прежде работал с Олегом и рад повторному проекту. Решение задачи пришлось на Новый Год и праздничные дни. Олег и его коллега (Елена) оставались на связи почти все дни. Часто отвечали моментально, иногда с небольшой задержкой (1-2 часа). Оплата производилась в два транша 50/50: первая оплата во время разработки, а вторая - в течении недели после её завершения. Проверка качества вёрстки произведена в первые три дня с момента сдачи вёрстки. Качество исполнения макета - среднее: во время разработки он неоднократно менялся в деталях: рекомендую очень тщательно просматривать макет до согласования начала работ (возможно в будущем дизайн будет лучше), если возникнут вопросы - задавайте их и предлагайте решения - такие моменты приветствуются, проверено. Олег периодически предлагал помощь в вопросах вёрстки, чем я не воспользовался, но это давало чувство поддержки. А так же Олег по редкому запросу делал точечный код-ревью: новый опыт + качественнее работа. Если вопрос размещения проектов в портфолио для вас имеет особое значение, то рекомендую заранее обговорить с Олегом этот вопрос. Если хотите получить постоянные заказы - старайтесь изо всех сил, соблюдайте сроки - вероятно Олег предложит другие проекты.
Ответный отзыв
olegmukom
Олег 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$105
10 баллов
4 года назад
Сверстать несколько страниц (HTML, CSS & JS) + адаптив
CSSHTMLJavaScriptNode.js
Хочу выразить свою благодарность Петру за качественную работу и профессиональный подход к делу. Страницы были сверстаны в срок и не было найдено ни одной правки. Пётр всегда был на связи и продолжал работу даже в выходные дни, проявлял активность и предлагал доработать некоторые элементы в дизайне, опираясь на свой опыт. В общем я очень доволен сотрудничеством и буду надеяться на его продолжение!
Было очень приятно работать с Олегом. Недочёты макета были нивелированы отличной коммуникацией и пониманием. Олег открыт к советам для достижения наилучшего результата. Даже несмотря на временное отсутствие Олега (по весомым обстоятельствам) его временно замещал другой человек и мы успешно закончили работу над проектом. Олег давал правильные рекомендации вне рамок формального течения разговора, поэтому работа с Олегом оказалась даже полезной. Оплата получена в полном объёме в два транша: первая половина поступила мгновенно, а вторая - с недельной задержкой. Рекомендую работу с этим заказчиком.
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Поправить верстку для highcharts
Оперативно, предложил готовое решение! Рекомендую!
С Юрием приятно работать. Задачу поставил чётко, оплата моментальная, оставался на связи.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга