Небольшие доработки по верстке bootstrap

Верстка макетов + Wordpress Woocomerce установка и настройка проекта Сам дизайн тут >>> [url=https://www.figma.com/file/bBi19hi4nT9dAG7uc5gL5B/Floorplan-Copy]https://www.figma.com/file/bBi19hi4nT9dAG7uc5gL5B/Floorplan-Copy[/url] Вопросы: 1. Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный. 4. ...