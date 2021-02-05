Небольшие доработки по верстке bootstrap

HTML-версткаЗавершен20 заявок535 просмотров
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Необходимо адаптивно упорядочить блоки, сделать их одинаковой высоты и оформить в рамки с округлыми краями. Сделать нормальные отступы.

Bootstrap
3 года назад
WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
stolets1966
Владимир 
57 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$5
1 день
Хорошая работа. Сотрудничеством доволен.
Ответственный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую
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