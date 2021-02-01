Верстка сайта с макета

Макет не сложный можно с использованием Elementor Сам макет https://drive.google.com/drive/folders/1r6Afz6pwnD4v5Mba0fNUAXr9V9bWVeJ3?usp=sharing Выполнить нужно до 5-го числа макет в psd
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать сайт. Макет имеется.
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