Верстка макета из .cdr

Сайт на самописном движке florest.com.ua Нужно поправить верстку на мобильной версии (изменить размер блоков, окон). Нужно доработать фронтэнд. Нужен специалист (специалисты), с которым можно обсудить удобность и правильность сайта для пользователя и ...
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Требуется срочно сверстать главную страницу сайта
Исходник .cdr
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