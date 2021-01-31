Верстка макета из .cdr

Есть три файла в HTML, содержащий обычный текст без картинок, необходимо переверстать в удобную для работы структуру. Сейчас строки выглядит так: [code]﻿789 456465 45 789 456и 789[/code] Надо, чтобы каждый абзац был в одном DIV блоке, и без указания абсолютных размеров, чтобы можно ...