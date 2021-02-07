Качество наше- ВСЁ! Адаптивная кроссбраузерная верстка. Всегда в срок.

Главный принцип работы:

Предоставить Вам уверенность в нашем сотрудничестве и надежность в нашей сделке. После сдачи проекта, Вам не придется не за что доплачивать. Даю отчеты о выполненных работах, всегда на связи.

Моя цель — качественно и в срок выполнить задачу и дальше работать на поддержке с Вами всю жизнь.

Порядок работы:

Начинаю работу над проектом только после полного согласования проекта с заказчиком.

Помогу составить техническое задание, если это необходимо

Оплата производится любым для Вас удобным способом.

Немного о себе: (портфолио могу скинуть в наш с вами чат)

Моя карьера началась с 2016 года в Самарском агентстве по созданию и доработке сайтов.

В ноябре 2020 года, понял насколько для меня важна свобода от офиса, это позволило переехать в другой город и сейчас начинаю интересоваться фрилансом, поэтому пока что нет отзывов.

Мои основные навыки:

Адаптивная кроссбраузерная верстка.

Знаю и умею использовать: HTML5/CSS3, JS, Bootstrap 4/5, Flexbox.

Занимаюсь как вёрсткой с нуля, так и внесением правок в рабочие сайты.

Связь: