Главный принцип работы:
Предоставить Вам уверенность в нашем сотрудничестве и надежность в нашей сделке. После сдачи проекта, Вам не придется не за что доплачивать. Даю отчеты о выполненных работах, всегда на связи.
Моя цель — качественно и в срок выполнить задачу и дальше работать на поддержке с Вами всю жизнь.
Порядок работы:
Начинаю работу над проектом только после полного согласования проекта с заказчиком.
Помогу составить техническое задание, если это необходимо
Оплата производится любым для Вас удобным способом.
Немного о себе: (портфолио могу скинуть в наш с вами чат)
Моя карьера началась с 2016 года в Самарском агентстве по созданию и доработке сайтов.
В ноябре 2020 года, понял насколько для меня важна свобода от офиса, это позволило переехать в другой город и сейчас начинаю интересоваться фрилансом, поэтому пока что нет отзывов.
Мои основные навыки:
Адаптивная кроссбраузерная верстка.
Знаю и умею использовать: HTML5/CSS3, JS, Bootstrap 4/5, Flexbox.
Занимаюсь как вёрсткой с нуля, так и внесением правок в рабочие сайты.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/Artem_Freelancer
- Skype: https://join.skype.com/invite/oV7Fzxw3wILE
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