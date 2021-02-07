Web_freelancer_

Артем Алексеевич Web_freelancer_

 
25 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качество наше- ВСЁ! Адаптивная кроссбраузерная верстка. Всегда в срок.

Главный принцип работы:

Предоставить Вам уверенность в нашем сотрудничестве и надежность в нашей сделке. После сдачи проекта, Вам не придется не за что доплачивать. Даю отчеты о выполненных работах, всегда на связи.

Моя цель — качественно и в срок выполнить задачу и дальше работать на поддержке с Вами всю жизнь.

Порядок работы:

Начинаю работу над проектом только после полного согласования проекта с заказчиком.

Помогу составить техническое задание, если это необходимо

Оплата производится любым для Вас удобным способом.

Немного о себе: (портфолио могу скинуть в наш с вами чат)

Моя карьера началась с 2016 года в Самарском агентстве по созданию и доработке сайтов.

В ноябре 2020 года, понял насколько для меня важна свобода от офиса, это позволило переехать в другой город и сейчас начинаю интересоваться фрилансом, поэтому пока что нет отзывов.

Мои основные навыки:

Адаптивная кроссбраузерная верстка.

Знаю и умею использовать: HTML5/CSS3, JS, Bootstrap 4/5, Flexbox.

Занимаюсь как вёрсткой с нуля, так и внесением правок в рабочие сайты.

Связь:

Bootstrap
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
molokovpl
Павел 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Html сайт доработка
Рекомендую! Выполнил все качественно и в срок!
Качественное ТЗ, оплатил всё вовремя, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
musinb
21 годКазахстан
3 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
WordPress, Переделать главный блок сайта
Всё сделано на высшем уровне в соответствии с ТЗ, даже больше, за воплне адекватные деньги. Всем рекомендую 🔥
Только качественное ТЗ, всегда поддерживает связь и не составляет труда объяснить задачу более подробно. Работа была оплачена в срок, внёс предоплату. Приятно сотрудничать с такими заказчиками, как Мусин.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$7/час
от $60от 4 дней
нет рейтинга