Разработка сайтов за ОЧЕНЬ низкую цену

¯\_(ツ)_/¯ Кто мы?

Мы команда молодых разработчиков которая занимается разработкой буквально чего угодно! Главной нашей отличительной чертой является: скорость, качество и низкая цена. Мы разрушаем стереотипы что проекты сделанные командой стоят дорого и разрабатываются несколько месяцев! Работая с нами Вы получите бескомпромиссный сервис, техническую поддержку 24 на 7 и полное сопровождение от А до Я до запуска проекта.

 Как мы работаем?

Первым делом мы определяем стоимость проекта. Для этого у нас есть специальный бриф после заполнения которого мы изучим проект от и до и он будет выглядеть так, как именно Вы его и представляли. При желании мы можем даже подписать договор. Все правки и т.д будут включены в стоимость и никак не повлияют на окончательную цену.

 Цены

Обычно мы объявляем окончательную цену после заполнения брифа, но ниже Вы можете ознакомиться с приблизительными ценами за базовые услуги:

 Цены и сроки за основные услуги:

• Landing page: от 70 $, от 7 дней.

• Сайт визитка: от 160 $, от 14 дней.

• Корпоративный сайт: от 230 $, от 14 дней.

• Сайт каталог: от 140 $, от 10 дней.

• Интернет-магазин: от 450 $, от 20 дней.

• Ускорение сайта: от 25 $, от 3 дней.

• Адаптирование сайта под все мобильные устройства: от 70 $, от 5 дней.

• Фотошоп обработка: от 7 $, от 1 дня.

• Создание логотипа: от 17 $, от 2 дней.

• Создание иллюстрации: от 28 $, от 3 дней.

• SEO оптимизация: от 165 $, за месяц.

❤ Мы предоставляем:

• Техническая поддержка 24/7;

• Выполнение задач в рамках установленного срока и согласно техническому заданию;

• Сопровождение от А до Я на протяжении всего периода реализации проектов (помощь посадки сайта на хостинг, привязка домена и т.д);

• Адаптирование сайта под все мобильные устройства;

• Красивый и индивидуальный дизайн;

• Возможность вносить правки во время разработки;

• Поэтапная оплата по мере выполнения работ;

• Установка SSL сертификата;

• Анализ конкурентов и рекомендации;

Для обозначения стоимости за другие возможные услуги, просто свяжитесь с нами.

 Оплата и возврат средств

Мы готовы работать над Вашим проектом пока он Вас полностью не устроит но даже при возникновении непредвиденных обстоятельств мы всегда готовы вернуть Ваши средства, за ту часть работы которая Вас не устроила или не была выполнена.

Мы принимаем все виды электронных платежей

 Наш сайт - qecdevelopment.com, Мы всегда на связи, пишите/звоните в любое время!

☎ Контакты

vk.com/qecdevelopment

instagram.com/qec_development/

t.me/qec_development

[email protected]