Нужно перенести 2 сайта и 2 домена с хостинга beget.com на хостинг hoster.kz

Настроить отображение 2х сайтов (сделанных на Wordpress) в поисковиках Яндекс и Google

Думаю задание понятно, более подробную информацию о том какой сайт куда переносить, что писать в описание в поисковиках, расскажу после обсуждения всех деталей и стоимости заказа