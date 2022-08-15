Скрипт используется для алгоритмической торговли на Мосбирже (брокер ВТБ).

Скрипт считывает оповещение, отправленное из Trading Wiew по технологии WebHook и в зависимости от содержания оповещения производит покупку или продажу инструмента.

Скрипт возможен в виде Lua скрипта для загрузки в Quik напрямую.

Скрипт возможен в виде скрипта для загрузки в TS Lab, в данном случае необходимо использование API.

Отправка оповещения WebHook производится с IP адреса из " белого списка" .

Отправка оповещения WebHook производится на предоставленный IP адрес.

Техническая база:

Сервер поднят на RuVDS

Предоставлен IP от RuVDS

Quik (Втб)

TS Lab

Trading Wiew (подписка Pro)