Необходим закрытый (с доступом по авторизации админа) бот-планировшик, который сможет поддерживать единый график дежурств своих пользователей, постоянно отслеживать общий объем поставленных перед ними задач и по команде дежурного уведомлять коллег по боту о наступлении события X посредством алармов (текстовых сообщений). Количество пользователей бота - около 20, регулярная ротация.Бот должен выполнять следующие функции:

А. Приветствует новичков, вступление которых в чат одобрил админ, объясняет им правила (небольшой текст над кнопкой Старт)- Далее предлагает Меню1 (Города), состоящее из нескольких разделов-городов, в которых необходимо выбрать интересующие позиции. Например, раздел Пермь/позиции 1 и 2. Всего 20 разделов-городов. В каждом городе - 2 одинаковые позиции (только в МСК и СПб их на две больше, т.е. всего 4). Юзер может выбрать несколько позиций по разным городам (макс - 5 городов, мин - 1). И разделы-города, и их внутренние позиции фиксированы, данный перечень не меняется. В дальнейшем все участники могут свободно редактировать свой выбор, админ может редактировать любого.

Итоговая информация обо всех выбранных городах/позициях всех пользователей суммируется ботом и доступна по запросу любому юзеру в виде Списка (либо Список постоянно висит где-то на видном месте, это обсуждается). Вывод данного Списка происходит в обезличенном режиме (Не важно, кто конкретно и сколько человек выбрали в Меню1, например, Саратов. Главное, что Саратов выбран хоть одним и поэтому отображён в списке, со своими позициями 1 и/или2. Этот город в работе). Данный Список городов/позиций - это и есть текущий (актуальный) объем задач, над которым посменно работают все пользователи в рамках своих дежурств. Разделы-города (и их внутренние позиции) могут быть временно неактивными (недоступными для выбора), этим управляет админ.

Б. Но вернёмся к процессу регистрации. После Меню1 (Города) бот переходит к Меню2 (График дежурств), в котором пользователь выбирает временные промежутки и дни недели, в которые он готов дежурить. В дальнейшем все участники могут свободно редактировать свои графики дежурств, админ может редактировать любой. Глубина планирования - 1 неделя. Вся инфа суммируется и выводится в виде общего графика (возможны как наложения дежурств, так и пустые дыры). Желательно, если это будет инфографика, т.е. что-то очень наглядное и удобное. Участники обязаны сами поддерживать свои личные графики дежурств в активном состоянии (хотя бы на 1-2 дня вперёд), бот за этим следит. Кроме того, будет удобно, если за час до начала дежурства бот напомнит участнику чата о его смене. Пересменка выполняется с ботом в формате "Пост сдал. Пост принял" ( за час до начала смены у дежурного появляется кнопка "Заступить на дежурство", а в процессе дежурства всегда доступна кнопка "Сдать дежурство"). Как и в Меню1, юзер обязан что-то указать в Меню2, оставить пустым свой График дежурств юзер не может (такая привилегия есть только у Админа)

(Небольшое отступление по поводу вывода и отображения информации. Ранее предлагалось выводить все по отдельности. Однако, как вариант, при нажатии на кнопку Старт (ну, или какую-то другую) ранее авторизованный и зарегистрировавшийся юзер сразу будет получать некую оперативную сводку на одном экране, актуальную на момент его входа в бот, состоящую из:- список пользователей бота- список городов/позиций в работе- график дежурств в данный момент и на ближайший период).

В. Кроме того, дежурным юзерам доступна опция "Алармы". Например, при изначальной регистрации в Меню1 (Города) участник выбрал позиции Москва/1,3 и Пермь/1,2. Соответственно, когда дежурный хочет оповестить всех участников, выбравших Пермь/2, о наступлении в Пермь/2 события X (само событие к разработке данного проекта не относится), он просто выбирает соответствующую аларм-кнопку в дереве и жмёт ее. И все участники, подписавшиеся на Пермь/2, получат этот аларм в виде регулярно повторяющегося текстового сообщения в ТГ. А кто изначально в Меню1 выбрал, например, Пермь/1 или, тем более, другой город - этот аларм не получат. Для всех пользователей всегда должна быть предусмотрена возможность самотестрования алармов (т.е. отправка их из бота самому себе для настройки уведомлений на своем смартфоне).Если юзер покидает бот через самоудаление или его удаляет админ - информация о выбранных им позициях из Меню1 и его график дежурств из Меню2 удаляются автоматически.

Хостинг для бота пока не выбран, скорее всего, это будет стандартный VPS/VDS (Ubuntu?)Желательно, если разработчик продолжит поддерживать проект после сдачи. На следующем этапе планируется Статистика.Более подробно предлагаю все проговорить голосом, в ТГ. Срок исполнения - 3-4 дня

Сергей