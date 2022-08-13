ЗадачаТЗ

сделать скрипт на темперманки с функционалом заполнения формы на стороннем ресурсе, данные брать из тхт файла который можно будет загружать в панели, желательно много поточность. Проекст планируется к выполнению в 3 этапа. длительносто гдето 1-2 месяца. так что нужен человек на весь проект. детали в личку