REST API налаштування

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Закрыт1 заявка434 просмотра

Доброго дня. 

Для волонтерського проекту в Україні, потрібно налаштувати REST API по DRM захисту відео від копіювання. 

Всі деталі розповім в особистому повідомленні або у телефонній розмові.

3 года назад
3313735
Сергей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

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