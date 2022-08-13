Немного изменить сайт

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Завершен8 заявок468 просмотров

Сайт ( wordpress) для фотографа нужно сделать работающей страницу букинга ( не приходят клиентские имейлы )

и изменить цвет одного текста ;) 

WordPress
3 года назад
guest_1652747144761
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

eugeneskom
30 лет
5 лет в сервисе
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$10
1 день
Escrow
Очень рекомендую, спасибо за хорошо выполненную работу!
Отличный заказчик с которым комфортно работать. Коммуникация 100% )

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