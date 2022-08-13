Требуется выполнить два задания для сайта-агрегатора автобусных билетов. Первое — добавить название агента в таблицу забронированных билетов в админ панели. Второе — перенести API с одного сайта на другой, реализовав форму бронирования для агентств с доступом через логин и пароль. Необходима проработка функционала аналогичного текущему API.