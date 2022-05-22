Дизайнер / Маркетолог / Видеоредактор
Всем привет!
Я начинающий фрилансер на этой площадке. Занимаюсь дизайном логотипов/сайтов, в общем всё что связано с дизайном.
Монтирую видеоролики, как рекламные, так и полнометражные, с использованием анимаций.
Ценник ставлю не высокий, исполняю быстро и качественно, с внесением Ваших правок.
Давайте сотрудничать?
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Коммерческое предложение18 просмотров
- Дизайны логотипов18 просмотров
- Рекламный ролик для EVENT агентства15 просмотров
- Дизайн сайта автомагазина19 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Профессионал высшей категории, глава минюста - нервно завидует, попросите показать Вам то что он мне сделал и Вы будете в шоке
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко сформулированное техническое задание. Оплата в срок.