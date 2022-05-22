Дизайнер / Маркетолог / Видеоредактор

Всем привет!

Я начинающий фрилансер на этой площадке. Занимаюсь дизайном логотипов/сайтов, в общем всё что связано с дизайном.

Монтирую видеоролики, как рекламные, так и полнометражные, с использованием анимаций.

Ценник ставлю не высокий, исполняю быстро и качественно, с внесением Ваших правок.

Давайте сотрудничать?