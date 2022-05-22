Derikos

Степан Derikos

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер / Маркетолог / Видеоредактор

Всем привет! 

Я начинающий фрилансер на этой площадке. Занимаюсь дизайном логотипов/сайтов, в общем всё что связано с дизайном. 

Монтирую видеоролики, как рекламные, так и полнометражные, с использованием анимаций.

Ценник ставлю не высокий, исполняю быстро и качественно, с внесением Ваших правок. 

Давайте сотрудничать?

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Отзывы заказчиков

shtk05
78 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
$100
10 баллов
3 года назад
Создать качественный законопроект для ГД РФ
Профессионал высшей категории, глава минюста - нервно завидует, попросите показать Вам то что он мне сделал и Вы будете в шоке
Отличный заказчик, четко сформулированное техническое задание. Оплата в срок.
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