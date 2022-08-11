Форма обратной связи на php лендинг из двух блоков

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки210 просмотров

Нужно поправить скрипт для отправки из формы обратной связи.

Сайт на голом php ,обычный лендинг из двух блоков

PHP
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

rowlin
34 года
12 лет в сервисе
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3 года назад
$3
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, супер быстро выполнил заказ. Рекомендую, профессионал своего дела.
Отличный заказчик. Рекомендую.

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Альберт
 
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