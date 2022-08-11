Telegram bot, который присылает дайджест о предстоящих датах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок346 просмотров

 Интересует разработка небольшого телеграм-бота. Краткое ТЗ. 

3 года назад
NickDanchenko
Микола 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
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1 отзыв(-1)
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Даниил
 
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Кирилл
 
21 год
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Илья
 
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