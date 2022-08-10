Требуется разработка системы антифрода для чата, включая веб-админку и Telegram бота. Админка должна фиксировать данные о пользователях и позволять управлять ими. Бот должен модерировать чат, реагировать на ключевые словосочетания и управлять статусами пользователей. Необходима инструкция по установке на сервер Linux Ubuntu 20.04.