Требуется внести оперативные правки в существующий проект на Laravel. Работа включает изменения на бэкенде. Для фронтенда предусмотрена поддержка с нужными специалистами. Подробности и ТЗ доступны по ссылке.
Сделать вёрстку сайта в Figma из pdf документа
Во вложении pdf формат верстки, надо переконвертировать на Figma
Заявки фрилансеров
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