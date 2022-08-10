Сделать вёрстку сайта в Figma из pdf документа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок388 просмотров

Во вложении pdf формат верстки, надо переконвертировать на Figma

Ссылка https://shrlink.top/vmFfjvaKiioS

Figma
3 года назад
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Заявки фрилансеров

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