Необходимо реализовать автоматизацию формирования ключей из базы данных после оплаты клиента. Ключи должны генерироваться и отображаться на странице товара. После успешной оплаты отправляется запрос в базу данных для создания нового ключа (например, md5), который будет отображен на странице. Разработка скрипта result.php для обработки данных и вывода ключа.
Web админка + Bot
Система антифрода для чата:
Скрипт состоит из двух частей админка на сайте и бот в телеграм.
1. Админка на сайте должна быть прикреплена к домену и ssl сиртефикату.
2. Бот добавляется в чат где будет контролировать, модерировать и так далее.
К примеру наш домен telechat ru
Тогда что бы попасть в наш чат юзер переходит на одну из заранее подготовленных страниц сайта, к примеру
telechat ru game после перехода его редиректит в наш чат.
Страница может быть хоть пустая, просто собирать данные о пользователе и редиректить на чат
Тем временем в админке фиксируются след. значения о юзере которые помещаются в таблицу,
а сама таблица имеет фильтры от большего к меньшему и обратно:
ip, useragent, login tg, имя в тг, дата вступления, статус
ip, useragent - данные берутся из сайта
login tg, имя в тг, дата вступления - данные берутся из тг бота
статус - об этом описано в тз ниже
если какой то юзер зашел по прямой ссылке в чат, а не через нашу, тогда вместо
ip, useragent , стоят ---
Если юзер зашел в чат с двух акков, тогда одинаковые ip, useragent подсвечиваются красным цветом.
Бот модератор должен:
1. Запрещает писать в чате, если в таблице админки у юзера стоят ---, после вступления давать уведомление почему так, которое я пропишу в админке.
2. В админке я прописываю ключевые словосочетания, если в чате они встречаются, бот реагирует на эти словосочетания свои текстом.
К примеру словосочетание: купить прокси, где купить прокси, куплю прокси, покупал прокис - прописаны в админке
И если в они встречаются в таком к примеру тексте: привет ребят, давно хочу купить прокси, где? тогда бот реагирует и отравляет свой текст, отвечая на сообщение. Именно в форме ответа это делает.
То есть к заранее придуманому посту, мы в админке крепим словосочетания на которые тригирит бот. словосочетания можно менять, удалять и так далее. А самих таких постов делать сколько угодно. Пост состоит чисто из текста, ссылок, смайликов - не более.
3. Ровно таким же способом как из прошлого пункта делаем список фраз на которые реагирует бот и делает замечания.
Но теперь в админке прописываем сколько замечаний сделать перед мутом или баном.
К примеру 3 замечания мут на 30 минут. 5 замечания мут на 1 час.
10 замечания мут на 24 часа. 20 замечания - бан.
То есть должна быть возможность устанавливать все эти параметры.
Ну и в таблице с юзерами пишем его статус - замучен на сутки, забанен, хороший.
Голосование за бан в чате.
Люди прописывают в чате /ban и бот спрашивает что бы переслали сообщение на которое идет бан.
Открывается голосование - за и против. если за набирает 11 голосов юзер на кого пожаловались улетает в бан.
Ну и в таблице с юзерами пишем его статус - забанен.
+ как всегда нужна полная инструкция для установки на сервер, это тоже буду тестить. сервер linux ubuntu 20.04
Страница может быть хоть пустая, просто собирать данные о пользователе и редиректить на чат
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