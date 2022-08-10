Web админка + Bot

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Закрыт4 заявки281 просмотр

Система антифрода для чата:

Скрипт состоит из двух частей админка на сайте и бот в телеграм.

1. Админка на сайте должна быть прикреплена к домену и ssl сиртефикату.

2. Бот добавляется в чат где будет контролировать, модерировать и так далее.

К примеру наш домен telechat ru

Тогда что бы попасть в наш чат юзер переходит на одну из заранее подготовленных страниц сайта, к примеру

telechat ru game после перехода его редиректит в наш чат.

Страница может быть хоть пустая, просто собирать данные о пользователе и редиректить на чат

Тем временем в админке фиксируются след. значения о юзере которые помещаются в таблицу,

а сама таблица имеет фильтры от большего к меньшему и обратно:

ip, useragent, login tg, имя в тг, дата вступления, статус

ip, useragent - данные берутся из сайта

login tg, имя в тг, дата вступления - данные берутся из тг бота

статус - об этом описано в тз ниже

если какой то юзер зашел по прямой ссылке в чат, а не через нашу, тогда вместо

ip, useragent , стоят ---

Если юзер зашел в чат с двух акков, тогда одинаковые ip, useragent подсвечиваются красным цветом.

Бот модератор должен:

1. Запрещает писать в чате, если в таблице админки у юзера стоят ---, после вступления давать уведомление почему так, которое я пропишу в админке.

2. В админке я прописываю ключевые словосочетания, если в чате они встречаются, бот реагирует на эти словосочетания свои текстом.

К примеру словосочетание: купить прокси, где купить прокси, куплю прокси, покупал прокис - прописаны в админке

И если в они встречаются в таком к примеру тексте: привет ребят, давно хочу купить прокси, где? тогда бот реагирует и отравляет свой текст, отвечая на сообщение. Именно в форме ответа это делает.

То есть к заранее придуманому посту, мы в админке крепим словосочетания на которые тригирит бот. словосочетания можно менять, удалять и так далее. А самих таких постов делать сколько угодно. Пост состоит чисто из текста, ссылок, смайликов - не более.

3. Ровно таким же способом как из прошлого пункта делаем список фраз на которые реагирует бот и делает замечания.

Но теперь в админке прописываем сколько замечаний сделать перед мутом или баном.

К примеру 3 замечания мут на 30 минут. 5 замечания мут на 1 час.

10 замечания мут на 24 часа. 20 замечания - бан.

То есть должна быть возможность устанавливать все эти параметры.

Ну и в таблице с юзерами пишем его статус - замучен на сутки, забанен, хороший.

Голосование за бан в чате.

Люди прописывают в чате /ban и бот спрашивает что бы переслали сообщение на которое идет бан.

Открывается голосование - за и против. если за набирает 11 голосов юзер на кого пожаловались улетает в бан.

Ну и в таблице с юзерами пишем его статус - забанен.

+ как всегда нужна полная инструкция для установки на сервер, это тоже буду тестить. сервер linux ubuntu 20.04

Страница может быть хоть пустая, просто собирать данные о пользователе и редиректить на чат

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