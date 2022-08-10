Нужно поднять проект ruby on rails.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка252 просмотра

Я только начал работать с ruby on rails и у меня возникла проблема. Есть приложение которое в проде на heroku. Склонил его и не могу поднять локально

Ruby
3 года назад
guest_16601027243476
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
18 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Запись кода в базу данных и вывод на страницу

    $17

    Необходимо реализовать автоматизацию формирования ключей из базы данных после оплаты клиента. Ключи должны генерироваться и отображаться на странице товара. После успешной оплаты отправляется запрос в базу данных для создания нового ключа (например, md5), который будет отображен на странице. Разработка скрипта result.php для обработки данных и вывода ключа.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на Opencart

    Требуется доработка сайта на платформе Opencart. В приложении содержится техническое задание с подробными требованиями. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения работы.

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправление ошибок на сайте

    Требуется исправление ошибок на нескольких сайтах. Необходимо убрать минимальную сумму заказа в корзине, устранить проблемы с отображением кода вместо ссылок и решить вопросы с печатью заказов из админки. Работы связаны с CakePHP, JavaScript, HTML, CSS, MySQL и React.

    CSSHTMLJavaScriptMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер сайтов с автопереводом

    Требуется разработка парсера сайтов, который будет регулярно копировать контент с разных сайтов и переводить его через API Яндекс. Обработка сайтов на десятки и сотни страниц. CMS не важна, возможна работа с HTML файлами. Исключить использование архиварикс.

    HTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать вебсайт на вордпресс

    $120

    Требуется разработать вебсайт на платформе WordPress, используя готовую верстку. Необходимо создать тему и каталог товаров с категориями. Перевод контента должен быть осуществлен через Google Translate (код или плагин). Корректировки по верстке выполняет заказчик.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработать PHP скрипт на основе API Sendinblue.com

    Необходимо доработать существующий PHP скрипт, который получает данные из формы и отправляет контакты на Sendinblue. Скрипт должен проверять наличие контакта, который не получал письма за последние 60 дней, и, если необходимо, удалять его из списка и добавлять заново. Использование API Sendinblue обязательно.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание лендинг-страницы на Vue.js / JavaScript/HTML/CSS

    $50

    Необходимо разработать лендинг-страницу с адаптивным дизайном для мобильных устройств, используя Vue.js, JavaScript, HTML и CSS. В работе доступны 3 примера и информация с основного сайта для вдохновения. Задача подходит для исполнителей с начальными и средними навыками веб-программирования.

    CSSHTMLJavaJavaScriptVue.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен программист Css/html/Ajax/Php

    Требуется разработать динамичную онлайн форму с выбором города и страны, а также возможностью ввода дополнительной информации. Необходимо реализовать функцию подтягивания широты и долготы города с Википедии. Опыт в веб-программировании с использованием Css, Html, Ajax и Php является обязательным.

    AJAXCSSHTMLPHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание лендинг страницы при использовании Vue.Js, Java Script, HTML

    $35

    Требуется разработать лендинг страницу для учебного проекта с использованием Vue.js, Java Script, HTML и CSS. Уровень сложности — начальный-средний. Ожидаются креативные идеи и примеры. Примеры от преподавателя могут быть предоставлены в личных сообщениях.

    CSSHTMLJavaVue.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад